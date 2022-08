Zlot Food Trucków w Sierpcu. Kasztelański Festiwal Smaków to nie tylko koncerty!

Kasztelański Festiwal Smaków w Sierpcu

O tym wydarzeniu informowaliśmy już jakiś czas temu. 12-14 sierpnia w Sierpcu odbędzie się V edycja Kasztelańskiego Festiwalu Smaków, podczas którego przez trzy dni odbędzie się mnóstwo koncertów z przeróżną muzyką. Do tego trwać będą również wydarzenia towarzyszące jak Przegląd Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sierpeckiego czy IV Sierpecki Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych. O szczegółach przeczytacie więcej w osobnym artykule.

Zlot Food Trucków w Sierpcu

Festiwal Smaków nie mógłby się jednak odbyć bez pysznego jedzenia. Wiąże się to zatem ze zlotem Food Trucków, który nastąpi wówczas przy ulicy Paderewskiego w Sierpcu. To doskonała okazja, by skosztować dań z różnych stron świata, bo jak zapewniają organizatorzy, czekać na nas będą potrawy z przynajmniej czterech kontynentów.