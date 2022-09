Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock. Wraca PGNIG Superliga! Pierwsza przeszkoda Nafciarzy - Chrobry

Wisła gotowa na walkę

Sezon 2021/22 został zwieńczony niespodziewanym sukcesem, jakim było zdobycie Pucharu Polski. Radość wśród kibiców, jak i zawodników, którzy wyczekiwali upragnionego sukcesu była ogromna, ale jak wiadomo nie chodzi o to, by wygrać puchar, tylko by robić to regularnie. Przed nowym sezonem zatem cel jest jasny - obronić puchar, spróbować wreszcie odbić też mistrzostwo Polski i wyjść z grupy Ligi Mistrzów. Pierwszy krok w drodze do mistrzostwa już w sobotę w Głogowie. Jak przygotowana jest Wisła do tego spotkania?

Okres przygotowawczy, pod względem sportowym, przebiegł prawie perfekcyjnie. Na sześć sparingów Nafciarze wygrali pięć. Pokonaliśmy tych, których powinniśmy, a z wyżej notowanym Veszprem, mimo walki, musieliśmy ulec. Poszczególne wyniki prezentują się następująco: