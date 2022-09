Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock. Nafciarze zwyciężają na inaugurację! Pewne zwycięstwo w Głogowie

Chrobry Głogów 24:36 Orlen Wisła Płock

Chrobry: Rafał Stachera, Anton Dereviankin - Kacper Grabowski 3, Marcel Zdobylak 4, Bartosz Warmijak, Tomasz Klinger, Tomasz Kosznik 1, Ołeksand Tilte 1, Jakub Orpik 1, Rafał Jamioł 2, Wojciech Dadej 1, Wojciech Matuszak 3, Anton Otrezov 4, Wojciech Styrcz, Paweł Paterek 2, Bartosz Skiba 2.

Wisła: Kristian Pilipović, Marcel Jastrzębski - Michał Daszek 4, Tin Lučin 5, Tomás Piroch 4, Kosuke Yasuhira 1, Abel Serdio 1, Leon Šušnja, Krzysztof Komarzewski 1, Przemysław Krajewski 6, Gonzalo Perez Arce 5, Mirsad Terzić, Dawid Dawydzik 1, Lovro Mihić 1, Dimitrij Żytnikow 3, Sergei Kosorotov 4.

Kary: Matuszak 23', Orpik 28', Tilte 44' - Krajewski 7', Mihić 44'.

Mecz rozpoczął się od dużej liczby udanych interwencji bramkarza gospodarzy, co pozwalało Chrobremu na prowadzenie, mimo że też wielu akcji nie wykorzystali. Wynik oscylował wokół remisu do 20. minuty, a zespoły wymieniały się bramką za bramkę. Gdy jednak miejscowi wyszli na prowadzenie 9:8, zatrzymali się do końca. Nie rzucili bramki przez 9 minut, a Nafciarze zdobyli osiem z rzędu i do szatni schodzili z bezpieczną przewagą. Druga połowa natomiast toczyła się bez większej historii. Nafciarze bardzo dobrze prezentowali się w defensywie, a i w ataku nie mili problemów z pokonaniem bramkarza gospodarzy. Przewaga płocczan się jeszcze powiększyła i ostatecznie wygraliśmy 36:24.