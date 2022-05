Cracovia - Wisła Płock. Ostatni wyjazd Nafciarzy w sezonie. Powrócimy do atrakcyjnego futbolu?

Niespodziewany blamaż

Żaden najbardziej pesymistyczny kibic Nafciarzy, ani najbardziej optymistyczny fan Warciarzy nie byłby w stanie przewidzieć tego, co wydarzyło się w minionej kolejce. Wisła Płock podejmowała u siebie Wartę Poznań i po tragicznym spotkaniu przegrali 0:3 (0:1). Nie rozmiary porażki budziły jednak niepokój i zdenerwowanie wielu sympatyków, a postawa naszego zespołu w tym spotkaniu. Byliśmy całkowicie bezradni i przez całe spotkanie nie zrobiliśmy praktycznie nic, by zagrozić przeciwnikom, a jakby tego było mało, to praktycznie sami oddawaliśmy im bramki. Pierwszy gol? Kolejna wymiana podań w naszym polu karnym, w wyniku której Damian Węglarz podał prosto pod nogi gracza z Poznania. Drugi gol? Faul Filipa Lesniaka w głupiej sytuacji. Trzeci gol? Zagranie Damiana Michalskiego w poprzek boiska i przejęcie piłki przez napastnika rywali. Na tle Warty zaprezentowaliśmy się niemalże identycznie jak trzy tygodnie wcześniej z innym poznańskim zespołem - Lechem. Jaka jednak była różnica pomiędzy tymi spotkaniami? Przede wszystkim jakości drużyn, które przyjechały na Stadion im. Kazimierza Górskiego. Lech walczy o mistrzostwo i przyjechał do Płocka jak po swoje, dominując nas w każdym aspekcie i nacierając nie ze zdwojoną, a z potrojoną siłą. A Warta? Warta też była stroną przeważająca, ale dało się odnieść wrażenie, że wynikało to z naszej postawy. Nie robiliśmy kompletnie nic, by postawić jakiekolwiek warunki i postraszyć rywali.