Dzień Edukacji Narodowej w Płocku. Wręczono nagrody dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej to istotne i szanowane święto w Polsce, które upamiętnia kluczową rolę edukacji w historii i rozwoju kraju. Obchodzone 14 października każdego roku, to święto zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach Polaków i przypomina o wartości, jaką przywiązują do nauki, wiedzy i nauczycieli, którzy inspirują kolejne pokolenia.

Korzenie Dnia Edukacji Narodowej sięgają końca XVIII wieku, czasów, gdy Polska była podzielona między sąsiednimi imperiami. W 1773 roku król Stanisław August Poniatowski podpisał dokument znanym jako "Akt Komisji Edukacji Narodowej". Ten akt ustanowił pierwszy na świecie resort edukacji i wprowadził system państwowych szkół, co stanowiło istotny punkt zwrotny w historii polskiego szkolnictwa.

Akt o Edukacji Narodowej miał na celu zapewnienie dostępu do edukacji o wysokiej jakości dla polskiej ludności, przekraczając bariery klasowe. Odzwierciedlał on wartości Oświecenia epoki i był częścią szerszego ruchu mającego na celu rozwijanie poczucia tożsamości narodowej Polaków, którzy byli podzieleni między trzema różnymi imperiami: rosyjskim, pruskim i austro-węgierskim.