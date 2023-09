Narodowe Czytanie. Wspólnie czytano „Nad Niemnem”

To już 12 raz, gdy para prezydencka zaprosiła Polki i Polaków do wspólnego czytania utworów zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Wszystko zaczęło się w 2012 roku i wspólnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach było to kolejno:

dzieła Aleksandra Fredry,

Trylogia Henryka Sienkiewicza

Lalka Bolesława Prusa

Quo Vadis Henryka Sienkiewicza

Wesele Wyspiańskiego

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego

Nowele Polskie, czyli zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez Parę Prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Balladyna Juliusza Słowackiego

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej

Ballady i romanse Adama Mickiewicza

W tym roku lekturą wybraną do Narodowego Czytania było Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W minioną sobotę w Książnicy Płockiej, zebrano się, by przeczytać w sumie 30 fragmentów. Łącznie w wydarzeniu brało udział 80 osób i 15 zespołów ze szkół podstawowych o ponadpodstawowych