Prawie 5,5 mln zł na rozbudowę szkoły w Liszynie. Wmurowano kamień węgielny i kapsułę czasu

To wszystko spowoduje, że ten budynek będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców i dostępny. Biorąc pod uwagę to co się dzieje w gminie Słupno, jeżeli chodzi o kwestię związaną z demografią, bardzo dynamiczny rozwój, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i rozbudowujemy tą szkołę – opowiadał Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno

Poza węglem kamiennym, w fundamenty szkoły wmurowano także kapsułę czasu:

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły przygotowali nowoczesną kapsułę czasu, w postaci walizki, do której włożyli przenajróżniejsze rzeczy, które kojarzą się z obecnymi czasami. Pendrive z muzyką, opakowania po słodyczkach, swoje zdjęcia wiersze, wszystko co za sto, dwieście lat, będzie mogło w jakiś sposób zobrazować to jak żyliśmy, czym się zajmowaliśmy, jak funkcjonowaliśmy, Ja osobiście włożyłam do kapsuły czasu pendriv’a z filmem „Wirtualny spacer po naszej szkole”, natomiast pan wójt dołożył gazetę „Głos Słupna” oraz książkę swojego autorstwa – mówiła Agnieszka Domińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Liszynie