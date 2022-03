Füchse Berlin - Orlen Wisła Płock. Mecz o pierwsze miejsce w grupie!

O pierwsze miejsce

Od początku wznowienia rozgrywek w zasadzie wszystko sprowadzało się do wtorkowego spotkania. Rywalizacje, które mieliśmy do tej pory, mimo konieczności rozegrania, wydawały się być obowiązkiem Wisły i powinny zakończyć się zwycięstwami. Dokładnie tak się stało. Teraz jednak czeka nas najważniejszy sprawdzian i to z bardzo wymagającym rywalem. Nafciarze przez luty i na początku marca pokazywali mieszaną formę - czasem byli w stanie wygrywać wysoko, a czasem nieco bardziej męczyli się z rywalami. Ostatecznie jednak w żadnym z meczów końcowy wynik nie wydawał się być zagrożonym. Dało się odnieść wrażenie, że Wiślacy oszczędzają się lub nie pokazują pełnej dyspozycji. Być może szykowana była ona właśnie na mecz z niemieckim rywalem. Największym problemem naszego zespołu zdaje się być jednak sytuacja kadrowa, która niespodziewanie zaczęła się pogarszać. Zaczęło się od fatalnej kontuzji Krzysztofa Komarzewskiego wykluczającej go z gry do końca sezonu, a to dopiero początek. W ostatnich dwóch spotkaniach poza kadrą znajdował się Abel Serdio. Hiszpański kołowy w poprzednich spotkaniach pokazywał, jak bardzo znaczącą postacią jest w naszym ataku, dlatego jego brak w tej rywalizacji może okazać się bardzo znaczący. W meczu w Lubinie poza kadrą znalazł się również David Fernández. Trudno jednak określić, czy obaj zawodnicy będą mogli zagrać we wtorkowym meczu czy nie. Jeśli jednak okaże się, że nie będą do dyspozycji trenera, z tak poważnym rywalem możemy mieć kłopoty, ale oczywiście nie pozostaniemy bez szans.