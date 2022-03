Füchse Berlin - Orlen Wisła Płock. Nafciarze zdobyli Berlin i wygrali grupę! W kolejnej rundzie znów zagramy z Niemcami!

Ramie w ramię

Mecz rozpoczął się od udanej interwencji Adama Morawskiego, a nasz szybki atak od razu przyniósł rzut karny i karę dwóch minut dla Virana Morros de Argila, który otrzymał dodatkową karę za dyskusję, zatem czekały nas cztery minuty gry w przewadze, ale zaczęły się one pechowo, bo w bramkę z rzutu karnego nie trafił Przemysław Krajewski. Mimo przewagi, stworzyliśmy potężną dziurę w obronie i gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Jacoba Holma. W odpowiedzi jednak szybko odpowiedział Niko Mindegía. Druga akcja defensywna również była nie najlepsza w naszym wykonaniu, bo pozwoliliśmy Niemcom na zdobycie rzutu karnego, którego wykorzystał Hans Lindberg, ale ponownie błyskawicznie przyszła nasza odpowiedź - trafił Zoltán Szita. Miejscowym za chwilę miała skończyć się kara i tym razem to my musieliśmy grać w piątkę w polu, po tym jak w twarz rywala uderzył Lovro Mihić. Berlińczycy wykorzystali to momentalnie, zagrywając do koła i wracając na prowadzenie. Sędziowie wyraźnie pokazywali na początku, że nie zamierzają pozwalać na ostrą grę i ponownie wykluczyli szczypiornistę Lisów, a nam przyznali drugiego karnego. Tym razem rzut z siedmiu metrów wykorzystał jednak Sergei Kosorotov - 3:3 w 6. minucie. Rywale w końcu pomylili się w ataku i to bez naszego udziału, wyrzucając piłkę w aut. Wisła stanęła zatem przed szansą na pierwsze prowadzenie, lecz próba Mikołaja Czaplińskiego trafiła w poprzeczkę. Drużyny znów odpowiadały sobie bramką za bramkę - dla Nafciarzy trafili Krajewski i Abel Serdio, aż wreszcie wyszliśmy na prowadzenie. Najpierw dwiema kapitalnymi obronami popisał się Loczek, a potem gola zdobył Niko - 5:6. Gospodarze jednak szybko wyrównali, ale zaraz to my zdobyliśmy dwie bramki - trafili Szita i Krajewski, mimo tego, że w międzyczasie karę obejrzał Mirsad Terzić. Wówczas rywale dorzucili dwie bramki, a my jedną - Daszka - i po kwadransie gry prowadziliśmy 9:8.