Fundacja ORLEN nagrodzi najzdolniejszą płocką młodzież. Stypendia z programu "Mam pasję powyżej średniej". Jak się ubiegać?

„Mam pasję powyżej średniej” to jeden z sześciu programów stypendialnych Fundacji ORLEN. O stypendia z tego programu mogą ubiegać się uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych mieszkający w Płocku i powiecie płockim. Stypendyści programu ze szkół podstawowych mogą liczyć comiesięczne na 200 zł, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych ta kwota wynosi 300 zł.

Program podzielony jest na segmenty: naukowy i sportowy. Do ubiegania się o stypendium naukowe dla uczniów szkoły podstawowej wymagana jest średnia ocen co najmniej 4,75. A dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,5. W przypadku stypendium sportowego średnia musi wynosić przynajmniej 4,0. Pod uwagę brany jest także udział w wolontariacie czy zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych.