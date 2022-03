Ignacy Łukasiewicz na płockiej starówce. Wystawa z okazji dwusetnych urodzin naukowca [ZDJĘCIA]

Rok Ignacego Łukasiewicza

Na 2022 roku przypada dwusetna rocznica urodzin, a także sto czterdziesta rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza będącego jednym z pionierów przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Z tej okazji na sesji Rady Miasta Płocka we wrześniu minionego roku ustanowiono bieżący rok rokiem tego wybitnego naukowca. Co więcej, 29 października zrobił to również polski sejm. Czczenie pamięci Łukasiewicza wyszło zresztą poza polską sprawę. Jego 200. rocznica urodzin jest obchodzona też pod auspicjami UNESCO, co zostało uchwalone z kolei podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

