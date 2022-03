Jakie są problemy współczesnej edukacji? Edukacja domowa i bon oświatowy mogą pomóc? Konferencja Młodych dla Wolności i partii KORWiN

Przy okazji dnia wagarowicza, pod płockim ratuszem zorganizowano konferencję o wadach obecnego systemu edukacji. Głos w sprawie zabrał płocki uczeń i członek Młodych dla Wolności Wiktor Adamczyk, niezależny rodzic Norbert Podgórski i członek partii KORWiN Przemysław Waśkowski.

Wady współczesnego szkolnictwa?

Jako pierwszy głos zabrał Wiktor Adamczyk, który jest członkiem Młodziej Rady Miasta Płocka, członkiem ugrupowania Młodzi dla Wolności oraz, na co dzień, uczniem jednej z płockich szkół - "Siedemdziesiątki". Przedstawił on największe wady obecnego systemu edukacji, zwracając uwagę na to, że jest on upolityczniony i jest bez znaczenia, która partia znajduje się obecnie u władzy. Poza tym na uczniach wymagamy jest pewien algorytm i posłuszeństwo oraz wmawiany jest schemat, w którym nauczyciel jest nieomylny i zawsze ma rację. Zdaniem ucznia, młodzież w szkołach nie może mieć własnego zdania, bo najczęściej jest za nie karana. Ponadto zwrócił również uwagę, że w szkole przekazywana jest zbyt duża ilość wiedzy, często bezużytecznej, a w dodatku, w wielu przypadkach, jest ona nauczana w sposób nudny i niezachęcający. Wiktor Adamczyk odniósł się również do zabijania kreatywności wśród uczniów, czego najlepszym przykładem ma być sprawdzanie i ocenianie poszczególny prac według odgórnie przyjętego klucza odpowiedzi.

Edukacja domowa sposobem naprawy nauczania?

Następnie głos zabrał Norbert Podgórski, nie będący członkiem żadnego ugrupowania, ale zgadzający się z przedstawianymi postulatami i będący rodzicem, który zdecydował się wprowadzić u swojego syna edukację domową. Jak sam zaznaczył, ma on doświadczenie w tym zakresie tylko na poziomie szkoły podstawowej i domyśla się, że na późniejszym etapie nauczania ten sposób może być nie wystarczający, ale na wczesnym etapie nauczania , zdaniem Norberta Podgórskiego, edukacja domowa jest dobrym wyborem i daje mnóstwo korzyści. Za główne argumenty postawił tutaj fakt, że w obecnej szkole nie ma miejsca na indywidualne podejście do uczniów, jak również nie są w ogóle brane pod uwagę ich poboczne zdolności, umiejętności, a nawet zainteresowania. Edukacja domowa zaspokaja te potrzeby, a wcale nie wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka jako osobę społeczną, znajdującą się w gronie rówieśniczym. Norbert Podgórski, na przykładzie swojego dziecka, przedstawił, że ma on taki sam kontakt z innymi dziećmi, chociażby poprzez zajęcia dodatkowe czy grę w klubie sportowym. Przemysław Waśkowski zwrócił tu jeszcze uwagę na narzucany przez system edukacji schemat i organizację roku szkolnego, które ograniczają nauczycielom dostosowanie prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy i wymuszają równanie w dół niż w górę.

Bon oświatowy naprawi szkolnictwo?

Przemysław Waśkowski przedstawił również projekt partii KORWiN, której jest członkiem, mówiący o wprowadzeniu bonów oświatowych. Projekt ten zwraca uwagę na fakt, że obecnie ze skarbu państwa na poszczególnych uczniów wydawanych jest kilkaset złotych miesięcznie. KORWiN chciałby, aby te pieniądze trafiały do rodziców w formie bonu oświatowego, który pozwalałby opiekunom dzieci na opłacenie szkoły, do której te chciałyby trafić. Miałoby to wpłynąć pozytywnie na rozwój szkolnictwa i poprawę nauczania, ponieważ placówki edukacyjne stałyby się rynkiem walczącym o ucznia, a w związku z tym musiałyby oferować coraz lepsze usługi - w tym wypadku nauczania, ale też, chociażby zajęć dodatkowych.

Apel do prezydenta Płocka

Na koniec Wiktor Adamczyk wygłosił jeszcze apel do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, prosząc o zwrócenie większej uwagi na szkoły techniczne, które w dużym stopniu wymagają inwestycji i poprawy nawet podstawowych elementów. - Nasza szkoła pod względem elewacji wygląda tragicznie. Szkoła ma stare okna - drewniane, które przy dużym wietrze mogą robić zagrożenie. Apeluję do pana Andrzeja Nowakowskiego, żeby zajął się tą sprawą i nie dyskryminował szkół pod względem technikum czy liceum. - apelował uczeń 70-tki.

