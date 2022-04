Majówka w Płocku. Pomysł na majówkę? Wirtualne Muzeum Programu „Niepodległa”

Innowacyjne i mobilne centrum

Wnętrze mobilnego centrum podzielono na kilka stref pokazujących siły jednoczące Polaków, które pozwoliły na odrodzenie niepodległej Polski. Na ekspozycji można znaleźć część poświęconą symbolom narodowym, poznać najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia Polaków z lat 1918–1921, a także zobaczyć artefakty ojców niepodległości i pamiątki po Legionach Polskich zeskanowane w 3D i prezentowane jako hologramy. W innej części wystawy znajduje się makieta polskiego pawilonu, który zbudowano na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925 roku, kiedy Polacy udowodnili, że odrodziła się polska kultura i sztuka. W kolejnym miejscu ekspozycji na ekranie zobaczymy 100 postaci ważnych dla lokalnych społeczności i regionów, działaczy, nauczycieli, inżynierów i społeczników, którzy przyczynili się do odbudowy polskiej tożsamości w swoich małych ojczyznach. Gości mobilnego centrum edukacyjnego żegna naturalnej wielkości hologram Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przemówi do nas z 1924 roku. Przygotowano także fotele i gogle VR do projekcji filmu „Wiktoria 1920”. Całość szlaku zwiedzania kończy fotobudka.