Matura 2022. Egzaminy maturalne już w przyszłym tygodniu. Jak płoccy maturzyści czują się przygotowani do egzaminów? Damian Kelman

Piątek, 29 kwietnia, jest dniem zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. Został im ostatni długi weekend, by przygotować się do zaczynając w przyszłym tygodniu egzaminów maturalnych. Czy czują się gotowi do najważniejszego egzaminu w ich dotychczasowym życiu? Czego się obawiają? Spytaliśmy kilku z nich.