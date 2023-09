MazoPiknik w Sannikach, 16.09.2023. Mazowsze świętuje 25 lat

Podczas MazoPikniku można zadbać o zdrowie poprzez podstawowe konsultacje z lekarzami, ale też wykonanie takich podstawowych badań, jak chociażby poziom cholesterolu, cukru we krwi, czy ciśnienie tętnicze.(…) Do tero możemy pozyskać informacje na temat oferty kulturalnej, oferty turystycznej Mazowsza, spróbować smaków Mazowsza poprzez to, co przygotowały dla nas koła Gospodyń Wiejskich no i oczywiście kupić chociażby pyszny miód – wyliczała Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie