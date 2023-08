ZOO na sportowo. Były wyścigi przez tor z przeszkodami oraz pokazy sztuk walki

Wczoraj w Płockim ZOO odbył się piknik „ZOO na sportowo”. Na placu piknikowym ze znanym wszystkim grzybkiem zorganizowano mnóstwo atrakcji. Impreza miała na celu zachęcenie wszyskich do różnych aktywności sportowych.

Na najmłodszych czekała trampolina, bramka celnościowa oraz mega piłkarzyki. Ci nieco starsi mogli założyć stroje do sumo spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Można było również poznać podstawowe ruchy Krav Madze. Swoje umiejętności pokazali również członkowie Alecrim Capoeira Płock. Do ZOO przyjechała nawet Ochotnicza Straż Pożarna:

Przyjechała do nas Ochotnicza Straż Pożarna Goślice, która ma dla nas również niesamowite atrakcję w postaci biegu w mundurze, wyciąganiu węża strażackiego albo strzelania wodą do ce luna czas

– mówi Izabela Postolska z Działu Edukacji i Promocji płockiego ZOO

Gwoździem programu był jednak bieg z przeszkodami dla maluchów. Ich zadaniem było przebiegnięcie przez tor zbudowany z opon, a także przerzucenie kilku opon na drugą stronę.

Wydarzenie było również idealną okazją do tego, aby obejrzeć zwierzęta znajdujące się na terenie Ogrodu Zoologicznego. Niedawno urodziły się tam lwiatki złote oraz lamparty perskie, o czym pisaliśmy TUTAJ