Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich w Płocku? Złożono wniosek do prezydenta miasta

Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich w Płocku

Dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego 2021/22, czyli w piątek, 24 czerwca, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka - Gracjan Krajewski - złożył wniosek do prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego, którego tematem jest powołanie przy urzędzie miasta Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Stanowisko to funkcjonuje w innych większych miastach i spełnia swoją rolę, będąc pośrednikiem pomiędzy uczniami, rodzicami i pedagogami. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, ale też psychologiczną i pomaga uporać się ze wszystkimi okołouczniowskimi tematami. Co ważne, owe stanowisko miałoby być pełnione charytatywnie - bez gratyfikacji finansowej.