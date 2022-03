Mistrzostwa Polski Juniorów. Kluczowe rozstrzygnięcia za nami! [ZDJĘCIA]

Orlen Wisła Płock 33:32 MSPR Siódemka-Huras Legnica

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiego dnia mistrzostw!

Od początku spotkanie o brązowy medal nie układało się po myśli młodych Nafciarzy, którzy tracili do rywali kilka bramek i wynik ten utrzymywał się przez całą część spotkania, a do szatni zespoły schodziły przy prowadzeniu 16:12 legniczan. W drugiej połowie Wisła mozolnie odrabiała straty, lecz gdy zbliżała się na jedno trafienie, przeciwnicy ponownie im odskakiwali. Ostatecznie jednak, po szalonej i bardzo emocjonującej końcówce, gospodarze wywalczyli brązowy medal.

MKS Pałac Młodzieży Tarnów 26:32 KS Vive Kielce

W pierwszej połowie starcia o złoto z bardzo dobrej strony pokazała się tarnowska młodzież, która od początku do końca tej części gry utrzymywała prowadzenie i ostatecznie do szatni schodziła, prowadząc 13:10. Po przerwie jednak kielczanie szybko zaczęli przeważać i najpierw skutecznie odrobili straty, a następnie uciekli przeciwnikom na bezpieczną przewagę, którą kontrolowali już do końca i zapewnili sobie tytuł najlepszej młodzieżowej drużyny w Polsce.