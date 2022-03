Morderstwo w Płocku. Radosław K. podejrzany o morderstwo trzech chłopców zatrzymany. Policja podała nowe fakty

Zatrzymany Radosław K.

Wczoraj, to jest 17 marca, po godzinie 16:00 policjant po służbie na jednej z ulic osiedla Podolszyce zobaczył mężczyznę, którego wizerunek był bardzo zbliżony do rysopisu poszukiwanego Radosława K. podejrzanego o morderstwo trzech chłopców. Mundurowy postanowił śledzić mężczyznę, a w międzyczasie poinformował o tym fakcie oficera dyżurnego policji, który wysłał na miejsce nieumundurowany patrol. Do zatrzymania doszło na alei Jana Pawła II. Akcja policji była tak szybka i dynamiczna, że mężczyzna nie zdążył podjąć próby ucieczki.

Miał nóż i obrażenia ciała. Był pijany

Przy zatrzymaniu, policjanci ujawnili przy mężczyźnie nóż, który został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych. 42-latek w momencie działań funkcjonariuszy był nietrzeźwy - miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie, a do tego posiadał obrażenia ciała, ale nie zagrażały one jego życiu. Podejrzany został przewieziony do szpitala, gdzie udzielona mu została pomoc medyczna, po której trafił do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych i pozostał do dyspozycji prokuratury okręgowej w Płocku.