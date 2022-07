Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na wernisaż prac fotograficznych Tomasza Gudzowatego "Proof"

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Tomasza Gudzowatego pod tytułem "Proof". Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 28 lipca, o godzinie 17:00 w Art déco na ulicy Kolegialnej 6. Wstęp na wydarzenie będzie całkowicie bezpłatny. Czego dotyczyć będzie wystawa?

Sam tytuł niewiele może mówić o tematyce prac, ale, jak zapewnia Muzeum, zaskoczy ona miłośników fotografii, którym artysta Tomasz Gudzowaty kojarzy się z nurtem reportażu artystycznego. Tym razem fotograf zaprezentuje archiwum i odsłoni kulisy swojego warsztatu, przedstawiając publiczności produkt uboczny i przejściowy właściwego procesu Polaroid Type 55, prowadzącego do perfekcyjnego zdjęcia.

Chodzi mianowicie o natychmiastowe odbitki pozytywowe, naświetlane jednocześnie z negatywem i bezpośrednio wykorzystywane na planie zdjęciowym do szybkiej kontroli ujęcia. Zazwyczaj w chwilę potem stają one „odpadem produkcyjnym”, do wyrzucenia, bądź - w najlepszym razie - wykorzystania w charakterze etykiety na pudełkach z naświetlonymi filmami. Słowo proof oznacza właśnie taką odbitkę próbną, ale również dowód - materialny ślad zdarzenia. W przeciwieństwie do archiwalnych odbitek srebrowych jest to dowód wielce nietrwały. Kontury i plamy zacierają się, zmieniają kolor i blakną. Jedynym sposobem zatrzymania obrazów jest ich przeniesienie na inne medium. Jednakże…. Po co ktoś zadawałby sobie taki trud? Odpowiedź jest prosta: na owe odbitki można spojrzeć jak na artefakty o własnej wartości estetycznej. - czytamy w zaproszeniu.