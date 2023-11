Obchody Święta Niepodległości w Płocku. Złożono wieńce przed Płytą Nieznanego Żołnierza

Uroczystości rozpoczęły się o 9:30, kiedy to złożono kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Po tym uczestnicy przeszli pod pomnik Władysława Broniewskiego, zasłużonego płockiego poety, gdzie również złożono kwiaty.

Dziś spotykamy się jak co roku 11 listopada, by świętować wspólnie razem odzyskanie niepodległości(…), bo wiemy, że choć czasami wiele nas różni, to jedno nas łączy. Miłość do Rzeczpospolitej i pragnienie jej wolności i pomyślności. Bądźmy w tym solidartni, nie dajmy się podzielić – mówił Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka