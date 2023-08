Obchody Święta Wojska Polskiego w Płocku. Złożono kwiaty przed Płytą Nieznanego Żołnierza

15 sierpnia to wyjątkowa data w kalendarzu Polski, gdyż to właśnie tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Dlaczego akurat dzisiaj? To związane z upamiętnieniem bitwy, która odgrywa kluczową rolę w historii naszego kraju. Bitwa Warszawska, znana również jako "Cud nad Wisłą", miała miejsce w 1920 roku i przyniosła zwycięstwo polskim siłom nad bolszewicką inwazją. To właśnie w tym momencie narodziło się to ważne święto.

Historia Święta Wojska Polskiego w Płocku ma swoje korzenie w tych bohaterskich wydarzeniach. Przez upływające dziesięciolecia, 15 sierpnia stało się symbolem patriotyzmu i jedności narodowej, przypominając nam o odwadze i poświęceniu tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Rozpoczęcie obchodów odbyło się o godzinie 9:30, kiedy to pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego zgromadzili się mieszkańcy Płocka. Złożenie kwiatów przy tym historycznym pomniku stanowiło symboliczny akt pamięci oraz szacunku wobec postaci, która odegrała kluczową rolę w historii Polski. O 9:45, następne złożenie kwiatów miało miejsce przy Pomniku Poety Władysława Broniewskiego oraz Kolumnie Zwycięskich Obrońców Płocka.

Godzina 10 była przeznaczona na mszę świętą w Katedrze Wniebowzięcia NMP. Był to duchowy aspekt obchodów, w którym wierni mogli się modlić za dusze poległych oraz wyrazić wdzięczność za ich poświęcenie.