Orlen Wisła Płock - FC Porto. Wracają ogromne emocje! Liga Mistrzów ponownie w Orlen Arenie

Powolny rozruch

Orlen Wisła Płock w sezon 2022/23 weszła dwoma pewnymi zwycięstwami, ale jeśli spojrzymy na początki obu tych spotkań, nie było tak kolorowo. Nafciarze w obu meczach - z Chrobrym Głogów i Górnikiem Zabrze - w pierwszych 15 minutach pozwalali rywalom na zbyt wiele. Przeciwnicy nie mieli większych kłopotów ze znalezieniem drogi do naszej bramki, a w odwecie, w ataku, myliliśmy się przepotężnie albo robiąc z bramkarza przeciwnika bohatera meczu, albo pudłując i gubiąc piłki. Na ten moment drużyny ze Śląska i Dolnego Śląska nie są rywalami, które byłyby w stanie to wykorzystać i dowieźć prowadzenie chociaż do przerwy, ale w Lidze Mistrzów musimy spodziewać się innych emocji i nastawienia. Rywale tacy jak PSG, GOG czy Porto, z którym zagramy już w czwartek, z pewnością będą w stanie wykorzystać lepiej taki słaby początek, a i w wielu przypadkach może się to skończyć brakiem możliwości powrotu do wyrównanego spotkania. Płocczanie nie mogą sobie zatem już pozwolić na ospałe wchodzenie w mecz, ale jesteśmy niemalże przekonani, że drużyna najwyższą formę przygotowała właśnie na to premierowe starcie z Portugalczykami i tym razem zobaczymy zupełnie inny mecz od pierwszego gwizdka, niż w dwóch ostatnich przypadkach.