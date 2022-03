Orlen Wisła Płock. Filip Michałowicz dołączy do Nafciarzy! Kim jest nowy zawodnik Wisły?

Filip Michałowicz w Orlen Wiśle Płock

Filip Michałowicz został nowym zawodnikiem Orlen Wisły Płock. Prawy skrzydłowy, który dołączy do zespołu od sezonu 2022/23, podpisał z klubem kontrakt na trzy lata z opcją przedłużenia o następne dwa sezony. To kolejny transfer ogłoszony w ostatnim czasie przez nasz klub. Niedawno Wisła poinformowała o transferach Gergő Fazekasa i Marcela Jastrzębskiego. Jeszcze wcześniej ogłoszono natomiast pozyskanie Kristiana Pilipovicia.

Głogowsko-kielecka przeszłość

Filip Michałowicz urodził się 5 czerwca 2003 roku i mierzy 197 centymetrów wzrostu, co jest dużą liczbą, zważywszy na zajmowaną przez niego pozycję - gra na prawym skrzydle. Jego dotychczasowa kariera jest niemalże identyczna jak ta Marcela Jastrzębskiego. Filip również swoją przygodę z handballem zaczynał w SPR-ze Chrobry Głogów, z którego w 2019 roku przeniósł się do SMS-u Kielce. Nasz nowy zawodnik osiąga jednak jeszcze więcej i wyróżnia się na europejskiej arenie, co nie umknęło uwadze przedstawicieli europejskiej federacji. W lato 2021 roku Polska grała na Mistrzostwach Europy do lat 19 dywizji B. Biało-czerwoni wywalczyli wówczas złoty medal, a odbyło się to z dużym udziałem Michałowicza.