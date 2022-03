Orlen Wisła Płock. Gergő Fazekas i Marcel Jastrzębski dołączają do Wisły! Kim są nasi nowi zawodnicy?

Gergő Fazekas i Marcel Jastrzębski w Wiśle

Gergő Fazekas

Węgier Gergő Fazekas urodził się 31 października 2003 roku. Środkowy rozgrywający mierzy 190 centymetrów i jest synem Nándora Fazekasa, czyli legendy węgierskiego szczypiorniaka - 238-krotnego bramkarza reprezentacji narodowej, ale swoimi dotychczasowymi występami pokazuje, że nie gra w piłkę ręczną tylko za zasługi ojca. Od dwóch sezonów jest podstawowym zawodnikiem występującego w węgierskiej najwyższej lidze Veszprém KKFT Felsőörs, czyli drugiego klubu z Veszprem. Chociaż jego drużyna nie należy do czołówki ligi, on sam robi wszystko, by prezentować się jak najlepiej. Tylko w dotychczasowym sezonie w samej lidze zanotował 18 występów, w których zdobył aż 95 bramek - cały jego zespół w tym czasie zanotował łącznie 503 trafienia. Największym występem niewątpliwie był jego występ z początku marca. Wówczas w derbach Veszprem zdobył dziewięć bramek przeciwko Telekomowi. Można zatem powiedzieć, że pokazał się z doskonałej strony nowemu pracodawcy. Fazekas od nowego sezonu przeniesie się właśnie z KKFT do Telekomu, ale nim wystąpi w koszulce lokalnego rywala, spędzi dwa sezony na wypożyczeniu w Płocku.