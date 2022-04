Orlen Wisła Płock - Gwardia Opole. Spokojnie wygrać przed przerwą reprezentacyjną

Nafciarze idą po swoje

Za zawodnikami Orlen Wisły Płock bardzo ważne i udane spotkanie w Lidze Europejskiej. Chociaż mecz z niemieckim TBV Lemgo Lippe nie do końca ułożył się po myśli podopiecznych Xaviego Sabate, udało im się zremisować we własnej hali, czym samym, dzięki zwycięstwu na wyjeździe trzema bramkami, awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się ze szwajcarskim Kadetten Schaffhausen. Ten dwumecz odbędzie się jednak dopiero na przełomie kwietnia i maja. Wcześniej, bo już w sobotę, 9 kwietnia, zagramy chociażby z Gwardią Opole. Będzie to zarazem ostatni mecz przed dwutygodniową przerwą na zgrupowanie reprezentacji. Jak w większości ligowych spotkań, cel Nafciarzy może być tylko jeden: wygrać bez nadmiernej utraty sił, a tym bardziej zdrowia. Tym bardziej, że Gwardia w obecnych rozgrywkach nie prezentuje się najlepiej i prawdopodobnie zakończy sezon niżej niż rok wcześniej.