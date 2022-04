Orlen Wisła Płock. Leon Šušnja na dłużej w Wiśle! Nowy kontrakt chorwackiego obrońcy

Leon Šušnja na dłużej w Wiśle

Mur obrony

Leon urodził się 5 sierpnia 1993 roku w Širokim Brijegu w Bośni i Hercegowinie, ale cała jego kariera klubowa oraz reprezentacyjna związane są z Chorwacją. Przez wiele lat stanowił o sile HC PPD Zagreb, z którym to zdobył wiele tytułów mistrza kraju i pucharów, aż w końcu zdecydował się na zmianę otoczenia i dołączył do Wisły przed sezonem 2019/20. Pierwszy rok na Tumskim Wzgórzu nie był dla niego najbardziej udanym, a wszystko z powodu kontuzji i koniecznej operacji przepukliny, a także pomniejsze problemy zdrowotne. To sprawiło, że w pierwszym sezonie w Płocku rozegrał tylko jedenaście meczów w lidze, ale zdobył w nich aż jedenaście bramek, co, patrząc na jego obecne wyniki, jest wynikiem bardzo dobrym. Do tego doszło jeszcze siedem meczów i jeden gol w Lidze Mistrzów. Šušnja przede wszystkim spełniać ma jednak zadanie defensywne. Jest murem naszej obrony i bez niego trudno wyobrazić sobie tę formację, a razem z Mirsadem Terzicem potrafią nieraz stworzyć duet niemalże nie do przejścia. Przekłada się to oczywiście również na sporą liczbę dwuminutowych kar, ale przy jego roli w zespole jest to nieuniknione. W kolejnym sezonie Chorwat rozegrał już 17 meczów w lidze i zdobył siedem goli, a do tego dołożył aż 12 bramek w Lidze Europejskiej. Obecny sezon jest jednak jego najlepszym pod względem liczby występów. Leon wreszcie, zdaje się, uporał z urazami i w pełni może pomagać naszej drużynie piąć się coraz wyżej. Dotychczas zagrał w 20 meczach w lidze, gdzie zdobył pięć bramek i tyle samo trafień dołożył w Lidze Europejskiej. Cieszymy się z tego ruchu i życzymy Leonowi, by jak najdłużej stanowił nienaruszalny głaz w naszym defensywnym murze!