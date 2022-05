Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Bilety sprzedają się bardzo dobrze! Dziś wystartowała sprzedaż wejściówek

Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce

W poniedziałek, 16 maja, ruszyła sprzedaż biletów na spotkanie ostatniej serii PGNiG Superligi, w którym Orlen Wisła Płock zagra z Łomżą Vive Kielce, a stawką tego spotkania będzie mistrzostwo Polski. Nafciarze, co prawda, przegrali pierwsze spotkanie z kielczanami, ale porażka tylko jedną bramką oznacza, że losy tytuły rozstrzygną się w Orlen Arenie 24 maja. Rywalizacja zapowiadała się gorąco bez dodatkowych smaczków, ale władze PGNiG Superligi postanowiły ją jeszcze rozgrzać poprzez zamieszanie ze zmianą terminu tego meczu. Przypomnijmy, że komisarz ligi Piotr Łebek najpierw przystał na prośbę klubu z województwa świętokrzyskiego, zmieniając termin z 14-15 maja, gdy rozegrana została cała kolejka, na wtorek - 24 maja. Powodem były ćwierćfinałowe mecze Łomży w ramach Ligi Mistrzów. Następnie Wisła zgłosiła się z prośbą o przełożenie spotkania, ponieważ nowy termin nie pozwala nam optymalnie przygotować się do Final Four Ligi Europejski. Ten wniosek został już przez komisarza odrzucony.