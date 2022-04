Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Rewanżowe spotkanie oficjalne przełożone. Skandaliczna decyzja komisarza ligi

Mecz Wisła - Kielce przełożony

Spotkanie pomiędzy Nafciarzami, a drużyną z Kielc miało się odbyć, tak jak cała ostatnia seria, i tak jak ustalono na początku sezonu, w weekend 14-15 maja. Łomża poprosiła jednak o przełożenie meczu w związku z tym, iż termin wypadał pomiędzy ich dwumeczem z francuskim Montpellier Handball. Komisarz ligi, Piotr Łebek, przychylił się do tej decyzji i wyznaczył nowy termin. Mecz ten odbędzie się 24 maja, we wtorek, o godzinie 19:15.

Skandaliczna decyzja

Powiedzieć, że ta decyzja jest niesprawiedliwa, to jak nie powiedzieć nic. Informację podano w Wielki Piątek i wydaje się, że gorszego momentu nie dało się wybrać. Wielkanoc to, między innymi, czas odradzania się wiary w drugiego człowieka. W tym momencie chyba każdy postronny kibic piłki ręcznej w Polsce, a z pewnością każdy kibic Wisły, stracił całkowitą wiarę we władze ligi, które podjęły bardzo jednostronną decyzję. A to dlaczego?