Orlen Wisła Płock - MKS Zagłębie Lubin. Po powrocie z Paryża, Nafciarzy czeka ligowy przerywnik przed GOG

Nieudany podbój Paryża

W minioną środę Nafciarze musieli przełknąć pierwszą w tym sezonie gorycz porażki. Po bardzo ciekawym i szybkim meczu z PSG, przegraliśmy 33:37. Przeciwnik był jednak z najwyższej półki. Paryżanie mają bardzo mocny skład i od lat już starają się wygrać Ligę Mistrzów, a w dodatku w swojej hali są niezwykle niebezpieczni. Wisła dobrze weszła w spotkanie, lecz z upływem czasu gospodarze mieli coraz większą przewagę. Kluczowe były też pierwsze minuty drugiej części, gdy rywal nam odskoczył i nie było już szans na dogonienie wyniku. Zabrakło trochę wsparcia w bramce, ale i obrona nie funkcjonowała tak, jak nas do tego przyzwyczaiła.

Nie można się oszukiwać. Chociaż kibice chcieliby oglądać niepokonaną Wisłę, to była pierwsza z kilku porażek w tym sezonie. Nie jesteśmy jeszcze zespołem, który jest w stanie dojść do Final Four Ligi Mistrzów, dlatego najważniejszym jest, by z takich meczów wyciągać pozytywne wnioski, a w samej grze znacząco nie odstawać. Wisła nie ma powodów do wstydu po tej porażce, dlatego o meczu musi jak najszybciej zapomnieć. Dobrą okazją do tego będzie rozbicie na ligowym parkiecie Zagłębia, by następnie skupić się na bardzo ważnym meczu, w perspektywie wyjścia z grupy Ligi Mistrzów, z duńskim GOG.