Orlen Wisła Płock - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Nafciarze rozbili rywali! Popis Kosorotova!

Szarpana połowa

Mecz zaczął się od ataku Nafciarzy zakończonego niecelną próbą, której podjął się Niko Mindegía. Goście natomiast popełnili błąd, ale my odpowiedzieliśmy tym samym - linię pola karnego przekroczył Lovro Mihić. Następna akcja też nie przyniosła skutku, bo z prawego skrzydła Piotrkowianin trafił w słupek i wreszcie, w 3. minucie, wynik spotkania otworzył Abel Serdio i wówczas odpowiedzieli przyjezdni, chociaż nie od razu, bo pierwszą próbę odbił Adam Morawski. Następnie oba zespoły zdobyły po szybkim trafieniu - dla niebiesko-biało-niebieskich trafił Mihić - a następnie po skutecznej obronie zaliczyli obaj bramkarze. W 7. minucie goście wyszli na prowadzenie. Najpierw w ataku piłkę stracił Michał Daszek, a kontrę wykorzystał Piotr Swat. Wiślacy mieli drobny problem w ofensywie, bo dwie próby nie przyniosły skutku. Najpierw w słupek trafił Mihić, Krajewskiego zatrzymał goalkeeper, a na koniec, ponownie w słupek, trafił Daszek. Na szczęście wynik trzymał Loczek, który odbił kolejną piłkę i wreszcie do remisu doprowadził Serdio, a po chwili ponownie prowadziliśmy po trafieniu Daszka z kontrataku. Jeszcze jeden szybki atak pozwolił nam wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Do siatki trafił Mikołaj Czapliński i Bartosz Jurecki poprosił o czas - 5:3 w 9. minucie. Pierwsza akcja po wznowieniu, chociaż długa, przyniosła skutek, a następnie obie drużyny dorzuciły jeszcze po bramce - dla Wisły trafił Zoltán Szita. Węgier rzucił jeszcze jedną bramkę, a w kolejnej akcji goście popełnili błąd i wracając do obrony faulowali naszego szczypiornistę. Na ławkę kar powędrował Jan Stolarski, a na trzy bramki przewagi wyprowadził nas chorwacki skrzydłowy, na co jednak odpowiedział Piotrkowianin - 8:6. Chwilę później przyjezdni jeszcze bardziej zniwelowali straty po naszej nieudanej próbie. Przestój Wisły trwał w najlepsze i rywale mieli szansę na remis, zdobywając rzut karny. Do piłki podszedł Kamil Mosiołek, ale doskonale zatrzymał go Loczek i po 16 minutach cały czas wygrywaliśmy.