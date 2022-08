Orlen Wisła Płock. Ruszają Mistrzostwa Europy do lat 18. Uroš Mitrović, Krystian Marchewka i Oliwier Kamiński zagrają w turnieju!

Mistrzostwa Europy do lat 18

W czwartek, 4 sierpnia, startują Mistrzostwa Europy do lat 18 w piłce ręcznej mężczyzn. Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w Czarnogórze i trwać będzie do 14 sierpnia. W zmaganiach weźmie udział 16 drużyn, które zostały podzielone na cztery równe grupy. Z grup awans otrzymają dwa najlepsze zespoły. W turnieju weźmie udział trzech płocczan, reprezentujących Wisłę Płock. Co ciekawe, wszystkie mecze mają być transmitowane za pośrednictwem

więc będziemy mieli okazję obserwować naszych zawodników w akcji!