Orlen Wisła Płock. Gergő Fazekas kontuzjowany. Dramat młodego zawodnika Damian Kelman

SPR Wisła Płock

Do rozpoczęcia rozgrywek PGNiG Superligi, a co ważniejsze też Ligi Mistrzów, coraz bliżej, ale Orlen Wisła Płock wcale nie może pozwolić sobie na spokojne przygotowanie do sezonu. Kontuzji nabawił się młody rozgrywający Gergő Fazekas. Jego absencja może stanowić spory problem dla zespołu.