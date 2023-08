Pierwsze w Europie Muzeum Memów otwarto w Płocku 18.08.2023

Takie muzeum jest unikalne w skali świata. Po pierwszym tego typu miejscu w Hong Kongu, to właśnie w Płocku otwarto drugie Muzeum Memów. Na uroczystym otwarciu na poziomie -1 Kina Przedwiośnie, pojawił się Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, oraz Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Obie instytucje mocno wspierają BiG Festivalowski – festiwal, którego częścią jest muzeum.

BiG Festivalowski zachęca do tego, żeby ściągnąć patos z kultury, zaprosić ludzi, którzy są na co dzień zajęci zupełnie innymi rzeczami; do tego, żeby wyszli w przysłowiowym szlafroku, jak Big Lebowski, i rzucili się w wir wydarzeń, oddali się temu co przygotowaliśmy dla nich. Czyli humor, humor, humor, humor; okraszony oczywiście wartościami kulturalnymi