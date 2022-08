PKN ORLEN. Stypendia dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Ruszyła kolejna edycja. Jak złożyć wniosek?

Składać wnioski stypendialne mogą uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wymagana jest średnia powyżej 4,0. Przyznane po raz kolejny zostaną również stypendia sportowe. Mogą się o nie ubiegać uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia sportowe oraz odpowiednio wysoką średnią ocen.

− Mamy nadzieję, że stypendia przyznawane przez Fundację ORLEN pomogą utalentowanej młodzież z Rodzinnych Domów Dziecka w rozwijaniu pasji i odkrywaniu talentów, będą motywacją do dalszej nauki, a także szkołą zarządzania własnym, uczniowskim budżetem – mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN. – W ubiegłym roku przyznaliśmy w tym programie 122 stypendia. Wierzę, że i w tym nie zabraknie uczniów i studentów, którzy mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w nauce czy osiągnięciami sportowymi i zdecydują się złożyć wniosek o stypendium.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. Do 4 października należy wypełnić formularz on-line, a do 18 października wysłać go tradycyjną pocztą na adres biura Fundacji ORLEN w Warszawie, dołączając dokumenty wymienione w regulaminie programu.

Szczegółowe informacje można znaleźć stronie programu - tutaj.