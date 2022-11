Płocka Galeria Sztuki. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy II Międzynarodowe Biennale 'Pamiętajcie o Ogrodach"

18 listopada odbędzie się wernisaż wystawy w Płockiej Galerii Sztuki, która składać się będzie z prac nadesłanych na II edycję Międzynarodowych Biennale "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..." inspirowanych wierszem polskiego poety Jonasza Kofty. W konkursie wzięło udział mnóstwo uzdolnionej młodzieży nie tylko z Polski, ale z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również płockiego I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych, które było organizatorem konkursu. Wystawę będzie można ogladać do 4 grudnia.

Na konkurs wpłynęło aż 840 prac z 32 szkół sztuk plastycznych. Ogłoszenie wyników, a zarazem uroczystość wręczenie dyplomów, jest połączona z wernisażem wystawy pokonkursowej. Imprezę zaplanowano na piątek, 18 listopada, na godzinę 12:00 w PGS.

Wówczas też zostaną wręczone dyplomy laureatom w kategoriach rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, a także nagrody Przewodniczącego Międzynarodowego Jury prof. dr. hab. Jana Rylke i Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej. Grand Prix otrzymała Julia Multan, uczennica płockiego „Plastyka”. Pozostałe nagrody pojadą do szkół plastycznych w Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Zakopanem, Supraślu i Zabrzu, a I nagroda w kategorii grafiki komputerowej do słowackiej Bratysławy. Ponadto, uczeń płockiego PLSP Jakub Kacprzak otrzymał nagrodę Dyrektora tej placówki, a Emilia Janowska z Opola – Przewodniczącego Jury konkursu. Dla młodych adeptów sztuki, obok nagrody czy wyróżnienia, prezentacja prac w Płockiej Galerii Sztuki to zapewne udany debiut i doskonały początek drogi artystycznej. - czytamy w zapowiedzi.