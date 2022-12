Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wernisaż wystawy "Zaćmienia" Katarzyny Karpowicz. Co przedstawiają obrazy?

Wernisaż "Zaćmienia" w Płockiej Galerii Sztuki

Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wernisaż wystawy "Zaćmienia", który odbędzie się w następny piątek, to jest 16 grudnia, o godzinie 18:00 w siedzibie PSG, czyli przy ulicy Sienkiewicza 36. Wystawa będzie dostępna do 15 stycznia od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00 - 18:00. Autorką wystawy jest Katarzyna Karpowicz - absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych od lat znajdująca się w czołówce współczesnych twórców polskich. Kobieta doceniania jest regularnie chociażby przez prestiżowy Kompas Sztuki, który odnotował ją na wysokiej pozycji w rankingu "młodej sztuki". O czym jest sama wystawa?