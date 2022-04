Polish Hip-Hop Festival 2022. Festiwal będzie trwał dzień dłużej. Lech Polish Hip-Hop Music Awards odbędzie się w płockiej Orlen Arenie Damian Kelman

Po dwóch latach przerwy wraca Lech Polish Hip-Hop Festival 2022. Największa impreza hip-hopowa w Polsce ponownie odbędzie się na płockiej plaży. Tym razem wydarzenie będzie trwało dłużej niż zwykle. Impreza rozpocznie się już w czwartek i trwać będzie do niedzieli, kiedy to odbędzie się rozdanie nagród - Lech Polish Hip-Hop Music Awards, które po raz pierwszy odbyło się w ubiegłym roku i wówczas zostało zorganizowane we Wrocławiu.