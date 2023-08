Vistula Folk Festival 2023 za nami. Na zakończenie odbył się uroczysty koncert galowy

Przez ostatni tydzień Płock był kulturowym tyglem. Działo się to za sprawą Vistula Folk Festival, wydarzenia, trwającego od 22 do 27 sierpnia. W ciągu tych kilku dni odbywał się szereg koncertów w różnych częściach miasta. Do Płocka zjechały zespoły z całego świata – z Mongolii, Serbii, Rumunii, Egiptu i Ukrainy. Na zakończenie Festiwalu, organizatorzy zaprosili wszystkich do amfiteatru na uroczysty koncert galowy.

Na początek wręczono nagrody zwyciężczyniom pierwszej edycji Vistula Folk Voice. Uczestniczki musiały przejść przez 2 etapy, by móc zaprezentować się przed tak dużą publicznością. Na początku startowały w przesłuchaniach preselekcyjnych, o których pisaliśmy TUTAJ. Drugim etapem, był występ podczas koncertu otwarcia, o którym więcej jest mowa TUTAJ. Finalistkami w poszczególnych kategoriach były: