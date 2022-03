Pomoc dla Ukrainy. Czwarta tura darów wyjechała z Płocka. Tym razem były to trzy samochody! [ZDJĘCIA]

Czwarta wysyłka pomocy humanitarnej

Pierwszy autokar z darami na Ukrainę wyjechał w poprzedni poniedziałek, to jest 1 marca. Wówczas autokar, który przywiózł uchodźców, został załadowany towarami i wysłany w drogę powrotną. Podobnie było z drugim transportem, ale już trzeci odbywał się w inny sposób. Samochód został załadowany towarami, które pojechały do Lublina, gdzie zostały przepakowane do autokaru. Podobnie było w ten poniedziałek. Kolejny autokar z Żytomierza dotarł do Lublina, skąd uchodźcy byli rozlokowani po innych miastach w Polsce. Płock skorzystał jednak z możliwości, by wykorzystać docierający do miasta autokar. Wieczorową porą trzy samochody zostały zapakowane pomocą humanitarną, a następnie wyruszyły w drogę do województwa Lubelskiego. Oznacza to, że w przeciągu tygodnia już czterokrotnie byliśmy w stanie wysłać dary dla naszych wschodnich sąsiadów.