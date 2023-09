Przegląd tygodnia z 24.09.2023 w Płocku. Najważniejsze wydarzenia od 17.09 do 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Orlen Wisła Płock jako uczestnik EHF Ligi Mistrzów przystąpiła do projektu współtworzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną, która ma na celu prowadzenie działań promujących Polskę i atrakcje turystyczne poprzez sport o nazwie Poland.Travel. Wczoraj Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki osobiście przyjechał do Płocka z umową.

Dziś oddano do użytku place zabaw mieszczące się przy Przedszkolu Miejskim nr 17. Każdy z nich jest przystosowany do innej grupy wiekowej.

Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.