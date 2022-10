SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock. Nafciarze jadą do Magdeburga. Mistrz Niemiec kolejną europejską przeszkodą.

Zawalczą o trzecie miejsce

Za nami trzy serie EHF Champions League. Nafciarze wygrali dwa spotkania - z duńskim GOG-iem oraz portugalskim FC Porto. Polegli natomiast w wyjazdowym starciu z PSG. Cztery oczka po trzech kolejkach pozwalają im na razie zajmować czwartą pozycję, mimo że mają tyle samo punktów, co druga i trzecia drużyna. Pozycję nad nami jest właśnie nasz najbliższy rywal. Patrząc na dotychczasowe wyniki, należy spodziewać się, że to właśnie starcie z mistrzami Niemiec może być dla Wisły kluczowe w kontekście walki o trzecie miejsce. Oczywiście, droga do końcowych rozstrzygnięć jest daleka. Celem płocczan cały czas jest wyjście z fazy grupowej, ale wiadomo, że im wyższa pozycja, tym łatwiej później. Dotychczasowe spotkania pokazały, że o awans nie powinniśmy się martwić, bo mamy na tyle mocną drużynę, móc dostać się do fazy pucharowej. SC Magdeburg - z tytułu bycia mistrzem najlepszej ligi w Europie - należało uważać za drużynę, która powalczy o pierwsze miejsce w grupie. Wysoka porażka u siebie z PSG (22:27) nakazuje jednak zakładać, że Niemcom trochę brakuje do paryżan czy węgierskiego Telekom Veszprém HC. Może okazać się zatem, że Wisła i Magdeburg będą bić się o trzecią lokatę na koniec fazy grupowej.