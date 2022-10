SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock. Nafciarze rozbici przez Niemców. Fatalna druga połowa spotkania

SC Magdeburg 33:27 Orlen Wisła Płock

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo szybkiej gry z obu stron. Oba zespoły wymieniały się bramkami i atakami, a prym wiódł Kosorotov, który nie mylił się pod bramką przeciwników. Prowadzenie przechodziło z jednych rąk do drugich, aż do 27. minuty, gdy karę otrzymał Tin Lucin. Wtedy gospodarze po raz pierwszy uciekli Wiśle na dwa trafienia. Płocczanie odrobili część strat, ale do szatni schodzili, przegrywając 16:17. Wydawało się, że wicemistrzowie Polski są w stanie powalczyć o korzystny rezultat, lecz druga połowa rozpoczęła się fatalnie. Dużo strat i mnóstwo nieskuteczności - między innymi cztery razy z koła: trzy razy pomylił się Serdio i raz Dawydzik - sprawiły, że Niemcy szybko uciekli na wynik 24:18 w 41. minucie. Wisła była zagubiona, niewiele jej wychodziło, a miejscowi robili swoje. Poziom po stronie Nafciarzy trzymał jedynie Lovro Mihić, który skończył mecz z ośmioma bramkami i stuprocentową celnością rzutów. To jednak było za mało. Gospodarze w końcówce trochę zwolnili tempo i ostatecznie Orlen Wisła Płock przegrała 27:33.