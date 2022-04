Stoczniowiec Płock przegrał z Ząbkovią Ząbki. Po przerwie posypała się cała gra [ZDJĘCIA]

Stoczniowiec Płock 2:5 Ząbkovia Ząbki

Mecz nie mógł się rozpocząć lepiej dla podopiecznych Damiana Kijka, którzy do spotkania przystąpili w osłabionym składzie. Już pierwsza akcja zakończyła się bramką dla Żeglarzy. W 28. sekundzie akcja została przeprowadzona lewą stroną, a następnie piłka trafiła w pole karne, gdzie pewnym strzałem sytuację wykończył Krystian Skierkowski. Zaskoczeni rywale nie za bardzo potrafili pozbierać się po tej bramce i nie mieli wielu okazji, by zagrozić naszym zawodnikom. W zasadzie mieli tylko jedną okazję, w której to piłka dość przypadkowo trafiła do napastnika, ale ten uderzył minimalnie obok słupka. Stoczniowiec w pierwszej części gry prezentował się lepiej od swoich wyżej notowanych rywali, ale najgroźniejsze okazje miał po kontratakach. Po jednym z takich prostopadłą piłkę otrzymał Przemysław Kowalczyk. Napastnik pomknął z piłką i bez kłopotów posłał piłkę przy interweniującym bramkarzu, wyprowadzając płocczan na dwubramkowe prowadzenie w 24. minucie. Stocznia bardzo mądrze się broniła i nie pozwalała rywalom na wiele, dzięki czemu do przerwy wynik już nie uległ zmianie.