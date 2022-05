Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku świętowała 30-lecie! Występ dzieci, emocjonalny film i nagrody dla nauczycieli [ZDJĘCIA]

30-lecie SP nr 24 w Płocku

W czwartek, 19 maja, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku im. Mikołaja Kopernika. Pomimo wcale nie tak długiej historii, jak na warunki innych edukacyjnych placówek, Szkoła Podstawowa Specjalna przeszła bardzo wiele i może się pochwalić dość bogatą historią.

Swoją działalność zaczęła 1 września 1992 roku w starej lokacji, przy ul. Kossobudzkiego 12. Do szkoły mogli uczęszczać uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Placówka rozwijała się wraz z rozwojem oświaty. W 1999 roku doszło przekształcenia placówki na: 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Tak powstał Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w skład, którego wchodziły Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 oraz Gimnazjum nr 9. Kolejny krok naprzód miał miejsce w 2001 roku, gdy w szkole utworzono klasę dla dzieci z autyzmem. Kolejny rozwój nastąpił w 2006 roku, gdy przy szkole powstały Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W międzyczasie wysłużył się stary budynek przy Kossobudzkiego, który należało zmienić. Doszło do wybudowania nowego miejsca dla placówki, która od 2015 roku mieści się przy ulicy Słonecznej 65. Dwa lata później, w 2017 roku, po kolejnej reformie edukacji, zamieniono powrotnie Zespół Szkół w Szkołę Podstawową nr 24. Najnowszym elementem rozwoju placówki jest utworzenie od 1 września 2019 roku pierwszego oddziału przedszkolnego – Specjalny Roczny Obowiązkowy Oddział Przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Te wszystkie sytuacje doprowadziły do dziś, do 30-lecia szkoły, która zrobiła bardzo wiele dobrego dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.