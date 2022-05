Szymon Marciniak wyróżniony. Płocki sędzia piłkarski znalazł się w gronie sędziów, którzy posędziują Mistrzostwa Świata

Szymon Marciniak w elicie

Pracowity sezon i dobre recenzje

Szymon Marciniak od dawna przywyknął do pracowitych sezonów, ale ten zdaje się być wyjątkowo zapełniony spotkaniami, w których możemy zobaczyć naszego przedstawiciela. Na samym krajowym podwórku sędziował on 25 meczów (24 w PKO Ekstraklasie i jeden w Fortuna I lidze), a do tego doszły spotkania w Europie - jedno spotkanie w Lidze Konferencji Europy i osiem meczów w Lidze Mistrzów, w tym półfinał angielskiego Liverpool FC z hiszpańskim Villarreal CF. Chociaż polscy kibice przywykli już do krytykowania naszego najlepszego sędziego, to jednak w Europie jest on coraz bardziej doceniany i dużo mówiło się, że w tym roku otrzyma do sędziowania jeden z finałów europejskich rozgrywek. Tak się jednak nie stało. Wracając do przesędziowanych spotkań, już teraz wydaje się być to dużą liczbą, ale to nie wszystko. Szymon Marciniak regularnie zapraszany jest do Arabii Saudyjskiej, gdzie sędziuje krajowe spotkani, jak chociażby 1/8 finału Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej, w którym Al-Nassr zagrał z Al-Ittifaq. Brzmi egzotycznie? To nie wszystko. Pod koniec 2021 roku nasz reprezentant również przebywał w krajach arabskich, gdzie był odpowiedzialny za sędziowanie meczów w Pucharze Narodów Arabskich, w tym m.in. półfinału Katar - Algeria. Wróćmy jeszcze do Europy. Mało? Pochodzący z Płocka arbiter sędziował też chociażby w czeskiej lidze, gdzie odpowiedzialny był za porządek w derbach Pragi: Slavia - Sparta. Doświadczenie zatem nasz sędzia ma ogromne.