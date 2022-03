TBV Lemgo Lippe - Orlen Wisła Płock. Zaczynamy walkę o ćwierćfinał! Najpierw mecz na wyjeździe. Poznajcie sylwetkę rywala

Stary mistrz Niemiec

TBV Lemgo Lippe to klub pochodzący z miasta Lemgo w niemieckim rejonie Nadrenia Północna-Westfalia. Jest to małe miasteczko liczące około 40 tysięcy mieszkańców, a TBV ma niemalże monopol na sport w rejonie. Poza klubem w mieście funkcjonuje jeszcze TV Lemgo, które jest kobiecą drużyną triathlonu. TBV Lemgo Lippe natomiast, mimo że najbardziej kojarzone i największe sukcesy odnosi w piłce ręcznej, to posiada jeszcze szereg innych sekcji - piłki nożnej, lekkiej atletyki, tańca, boksu, cheerleaderek, gimnastyki i siatkówki. Klub swoją historią sięga aż do 1911 roku, ale sama sekcja szczypiorniaka powstała w 1924 roku. Klub posiada dwa obiekty sportowe - Phoenix Contact Arena na około 4,8 tysiąca widzów oraz OWL Arena na 11 tysięcy kibiców. Większość gier rozgrywana jest jednak na mniejszym obiekcie i tak też będzie tym razem w przypadku meczu z Wisłą.