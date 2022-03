TBV Lemgo Lippe - Orlen Wisła Płock. Nafciarze bliżej ćwierćfinału! Prowadzimy na półmetku rywalizacji!

TBV Lemgo Lippe 28:31 Orlen Wisła Płock

Szarpana gra

Spotkanie rozpoczęła nieudana akcja w ataku naszych rywali i szybka bramka Zoltána Szity - a więc bardzo podobnie jak w piątkowym meczu w Puławach. Podobieństw w początku można było znaleźć więcej, bo Niemcy mieli problemy w ataku i druga ofensywa również zakończyła się niepowodzeniem i to bez oddania próby rzuty. Niestety, nie podwyższyliśmy prowadzenia, bo Lovro Mihić został powstrzymany przez bramkarza, lecz, na nasze szczęście, sędziowie zabrali piłkę gospodarzom z powodu faulu w ataku. Tym razem to jednak Nafciarze stracili piłkę i po kontrze miejscowi wyrównali. W następnym ataku sędziowie ponownie zabrali nam piłkę, ale Lemgo odwdzięczyło się wyrzuceniem piłki w aut i ostatecznie Przemysław Krajewski wyprowadził nas ponownie na prowadzenie - 2:1 w 5. minucie. Stanęliśmy w obronie dość dobrze i wydawało się, że zmusimy przeciwników do nieprzygotowanego rzutu, ale ci w ostatniej chwili znaleźli wolnego prawoskrzydłowego, który rzucił drugą bramkę dla swojej drużyny. Wiślacy ponownie rozegrali składną akcją, po której zyskaliśmy rzut karny, a stały fragment na gol zamienił Sergei Kosorotov. Po tej sytuacji gospodarze mieli nieco ułatwione zadanie, bo karę za faul otrzymał Mirsad Terzić i dwie minuty przyszło nam grać w osłabieniu. Niemcy wyciągnęli jednak do nas pomocną dłoń i w pierwszej akcji w przewadze popełnili faul, co wykorzystaliśmy nie od razu. Najpierw próbę Krajewskiego zatrzymał bramkarz, lecz utrzymaliśmy się przy piłce i w drugiej sytuacji bramkę zdobył Michał Daszek - 2:4. Po chwili w mecz wszedł jeszcze Adam Morawski powstrzymując obrotowego przeciwników, a Kosa podwyższył nasze prowadzenie do trzech bramek, ale prędko odpowiedzieli gospodarze za sprawą Jonathana Carlsbogårda. Po chwili trafili jeszcze z koła, bo wcześniej błąd kroków popełnił Kosorotov, i już mieliśmy tylko jedno oczko przewagi, ale w najlepszy możliwy sposób zareagował Dachu, rzucając bardzo efektowną bramkę. Zaraz rywale przestrzelili swoją próbę, ale i my zrobiliśmy to samo i ponownie gospodarze zbliżyliśmy się do jednej bramki, a w następnej próbie doszli nas na remis - 6:6 w 13. minucie. Przestój Nafciarzy trwał w najlepsze. Swojej okazji nie wykorzystał Kosorotov, a następnie, mimo przejęcia piłki w defensywie, Rosjanin niedokładnie zagrał do koła i po szybkim ataku miejscowi po raz pierwszy wyszli na prowadzenie. Czarnej serii nie przerwał też Dima Żytnikow, którego powstrzymał bramkarz Peter Johannesson i niespodziewanie, po stracie czterech goli z rzędu, przegrywaliśmy 6:8 w 16. minucie.