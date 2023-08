Wernisaż prac mieszkańców DPS „Nad Jarem”. Można było obejrzeć obrazy i rzeźby

Po oficjalnym otwarciu artyści zaprosili wszystkich gości do oglądania ich prac oraz do rozmów na ich temat. Można było zobaczyć duże i małe obrazy, malowane w najróżniejszych stylach, przedstawiające portrety ludzi, zwierzęta, czy martwą naturę. Nie zabrakło również bardzo ciekawych obrazów surrealistycznych.

Jest nam niezmiernie miło i dla nas to zaszczyt, że takie osoby mieszkają u nas w Domu, czują się jak w domu i rozwijają swoje talenty. Mamy tutaj takie osoby, które dzisiaj debiutują, ale też są takie osoby, które nie po raz pierwszy i nie w takim małych lokalnych wernisażach brały u dział, a są znane na arenie ogólnopolskiej

Bardzo lubię malować przyrodę. Zwierzęta, kozy, krowy, koguty, kaczki

– opowiada o swojej części wystawy Marcin Piórkowski

Dla mieszkańców malowanie jest bardzo ważne – daje poczucie spełnienia, radość i bardzo ich relaksuje.

Przede wszystkim zapominam o jakiś troskach, o tym co jest w tym życiu uciążliwe

– zwierza się Paweł Webel, który w swojej twórczości skupia się na architekturze i zwierzętach.

To spełnienie się, to że mogę wychodzić i się tym pochwalić, że ktoś to doceni

– dodaje Krzysztof Paul; zakres jego twórczości jest bardzo szeroki – od dużych portretów, poprzez pejzaże, na abstrakcyjnych rysunkach kończąc.

Swoim obrazami pochwalił się również Tadeusz Głowala, który specjalizuje się w malowaniu obiektów sakralnych. Pan Tadeusz potrafi przejść wiele kilometrów, by dostać się do innej miejscowości i naszkicować tamtejszy kościół. Następnie wraca do swojej pracowni i na podstawie szkicu maluje kolorowe obrazy.