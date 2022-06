Wisła Płock - Chojniczanka Chojnice. Pierwszy sparing Nafciarzy na obozie w Gniewinie za nami

Wisła Płock 1:1 Chojniczanka Chojnice

Chociaż oba zespoły rozpoczęły przygotowania tego samego dnia, przed środowym spotkaniem Chojniczanka w nogach miała dodatkowe 90 minut. Dla Nafciarzy sparing z beniaminkiem Fortuna I ligi był pierwszym meczem przed sezonem 2022/23. Chojniczanie rozegrali już natomiast spotkanie z Legią Warszawa, w którym przegrali 1:3. Spotkanie Wisła - Chojniczanka nie było transmitowane w internecie, a sami też nie wybraliśmy się nad morze, by je obejrzeć, dlatego musimy skupiać się na relacjach klubów oraz wypowiedziach pomeczowych. Po stronie Nafciarzy trener Pavol Stano robi przegląd wojsk, co jest typowe na tym etapie przygotowań, dlatego wcale nie dziwi gra wielu zawodników oraz testowanie różnych ustawień. Co do samego meczu, w pierwszej połowie gra opierała się przede wszystkim na próbach dośrodkowań z obu stron. Było w nich dużo niedokładności, ale jedno z takowych doszło do celu, a mowa tu o dośrodkowaniu z rzutu rożnego Chojniczanki, które głową na bramkę zamień Łukasz Wolsztyński, dając swojej drużynie prowadzenie do przerwy. Po zmianie stron, Wiślacy jakby bardziej dążyli do wyrównania, ale tylko przez pierwszych 15-20 minut, chociaż i w tym czasie Chojnice mogły podwyższyć wynik, ale sędziowie odgwizdali spalonego. Później mecz na nowo się uspokoił, a raczej oglądaliśmy odpowiedź za odpowiedź. Gdy wydawało się, że nic już nie ulegnie zmianie, indywidualną akcję przeprowadził Dawid Kocyła, który został faulowany i wywalczył rzut karny. Wracający z wypożyczenia zawodnik sam został egzekutorem jedenastki i zamienił ją na bramkę, będąc strzelcem pierwszego nieoficjalnego gola w sezonie 2022/23 - bo za ten sezon należałoby uznać sparingi przedsezonowe.